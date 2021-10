O Feirense venceu este domingo o Varzim (2-1), em Santa Maria da Feira, em encontro referente à 7.ª jornada da II Liga.



Heliardo colocou a equipa visitante em vantagem ao 16.º minuto de jogo e o líder empatou ainda na primeira parte, graças a um golo de Bruno Onyemaechi (24m).



Ao minuto 90+6, no último lance do jogo, Ícaro Silva marcou de cabeça na sequência de um livre, potenciando uma enorme festa no Estádio Marcolino de Castro.



Com este resultado, o Feirense passa a somar 18 pontos, enquanto o segundo classificado, o Rio Ave, soma nesta altura 13 e entra em campo mais tarde, visitando o FC Porto B a partir das 15h30.



O Varzim tem seis pontos, mantendo à condição o 15.º lugar na tabela classificativa da II Liga.