O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, em declarações após a goleada ao Boavista, por 4-0:

Primeira vitória em casa em 2022...

Muito feliz porque voltamos a vencer em casa, junto dos nossos adeptos com uma vitória boa, capaz, que nos enche de orgulho, porque conseguimos fazer os nossos adeptos felizes. Era importante dar esta alegria ao nosso grupo que é muito comprometido e que dá sempre todo o seu empenho em todos os treinos e jogos e isso deve ser reconhecido, porque por vezes as pessoas esquecem um pouco aquilo que nos faz chegar a determinados lugares, mas nós não esquecemos e os jogadores merecem este reconhecimento.



De repente ficamos em sétimo lugar, mas já andaram a dizer que lutávamos pela europa, já disseram que já estávamos a lutar para fugir a lugares de descida. Não podemos entrar nessa euforia ou depressão, temos de ter um equilíbrio muito grande.



Não fizemos reajustes no mercado de janeiro, porque sentimos que quem nos foi oferecido ou quem procuramos não houve condições para acrescentar qualidade. Acreditamos nos nossos jogadores e sentimos que sabemos para onde vamos.



Neste momento o Marítimo fez 36 pontos e veio de um percurso muito difícil. Depois dos últimos anos é muito importante o Marítimo a quatro ou cinco jornadas do fim tem selado um objetivo.



hat-trick de Joel Tagueu...

O Joel tem vindo a fazer grandes jogos. Não marcou em Paços de Ferreira e fez um jogo ainda melhor do que este. Estou muito feliz por ele, é um jogador que trabalha muito, mas, essencialmente, porque a equipa também conseguiu ajudá-lo a fazer os três golos.