Pela segunda vez na história, o Chelsea conquistou a Supertaça Europeia.

A equipa inglesa bateu o Villarreal no desempate por penáltis e juntou este ao título de 1998 frente ao Real Madrid.

As equipas mais tituladas do troféu adotado pela UEFA em 1973 são o Milan e o Barcelona, com cinco conquistas cada. Seguem o Real Madrid e o Liverpool, com quatro. O FC Porto é o único emblema português que conseguiu conquista a prova, em 1987 depois de se sagrar campeão europeu.

A lista de vencedores da Supertaça Europeia:

2020/21 Chelsea, Ing

2019/20 Bayern Munique, Ale

2018/19 Liverpool, Ing

2017/18 Atlético de Madrid, Esp

2016/17 Real Madrid, Esp

2015/16 Real Madrid, Esp

2014/15 FC Barcelona, Esp

2013/14 Real Madrid, Esp

2012/13 Bayern de Munique, Ale

2011/12 Atlético de Madrid, Esp

2010/11 FC Barcelona, Esp

2009/10 Atlético de Madrid, Esp

2008/09 FC Barcelona, Esp

2007/08 Zenit São Petersburgo, Rus

2006/07 AC Milan, Ita

2005/06 Sevilha, Esp

2004/05 Liverpool, Ing

2003/04 Valência, Esp

2002/03 AC Milan, Ita

2001/02 Real Madrid, Esp

2000/01 Liverpool, Ing

1999/00 Galatasaray, Tur

1998/99 Lazio, Ita

1997/98 Chelsea, Ing

1996/97 FC Barcelona, Esp

1995/96 Juventus, Ita

1994/95 Ajax, Hol

1993/94 AC Milan, Ita

1992/93 Parma, Ita

1991/92 FC Barcelona, Esp

1990/91 Manchester United, Ing

1989/90 AC Milan, Ita

1988/89 AC Milan, Ita

1987/88 Malines, Bel

1986/87 FC PORTO, POR

1985/86 Steaua Bucareste, Rom

1984/85 (não se disputou)

1983/84 Juventus, Ita

1982/83 Aberdeen, Esc

1981/82 Aston Villa, Ing

1980/81 (não se disputou)

1979/80 Valência, Esp

1978/79 Nottingham Forest, Ing

1977/78 Anderlecht, Bel

1976/77 Liverpool, Ing

1975/76 Anderlecht, Bel

1974/75 Dínamo Kiev, URS

1973/74 (não se disputou)

1972/73 Ajax, Hol