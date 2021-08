Victor Lindelof e Maja Nilsson Lindelof, que são pais do pequeno Ted Louie, de dois anos, esperam o segundo filho, mas esta não é a única novidade na família do antigo jogador do Benfica.

Os tempos vividos em Lisboa, quando o defesa jogava no Benfica, inspiraram Maja, que acaba de lançar a marca de roupa Lis Bonne.

«Todos os nossos produtos são feitos em fábricas portuguesas», pode ler-se na página da marca, que conta ainda que «a ideia para a Lis Bonne surgiu há seis anos, em Lisboa» e o objetivo é «criar peças únicas e divertidas».