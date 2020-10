Mário Jardel tem atualmente 47 anos e iniciou funções como dirigente do Centro Esportivo União. O ex-jogador brasileiro está atualmente na Alemanha e fez questão de demonstrar que quem sabe nunca esquece, durante um exercício de finalização em Duisburgo.



O antigo jogador de FC Porto, Sporting e Beira Mar entusiasmou os presentes com um excelente golpe de cabeça, antes de marcar mais um golo com um toque artístico.



Veja o vídeo associado a este artigo.