No dia 27 de agosto de 2003, há 17 anos, David Beckham marcou o primeiro de 20 golos com a camisola do Real Madrid. Na supertaça espanhola, o inglês respondeu de cabeça (surpresa!) a um cruzamento de Ronaldo na esquerda, aproveitando também a saída em falso do guarda-redes do Osasuna, Leo Franco.



David Beckham jogou quatro anos no Real Madrid. Na época 2003/04, os merengues tinham «só» estes jogadores ao lado do inglês: Ronaldo Fenómeno, Luís Figo, Raúl, Zinedine Zidane, Roberto Carlos...