O Famalicão empatou contra o Aves em casa e está há sete jogos sem vencer. Os famalicenses só chegaram ao 1-1 no último lance do jogo, por Riccieli.



O Aves inaugurara o marcador de penálti por Wellinton Jr. e vai continuar no último lugar da Liga.



VÍDEO: o resumo do 1-1 entre Famalicão e Aves