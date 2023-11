O Estoril recebeu e venceu o Casa Pia por 4-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga, esta sexta-feira.

No duelo que abriu a ronda, no Estádio António Coimbra da Mota, Alejandro Marqués (1m), Rafik Guitane (24m), Rodrigo Gomes (69m) e Cassiano (90+5m) fizeram os golos do encontro.

Na classificação, o Estoril, que soma a segunda vitória consecutiva e a melhor da época no campeonato, chega aos dez pontos e, à condição, ao 13.º lugar.

O Casa Pia, que aumenta para seis as jornadas seguidas sem vencer, sofre a pior derrota em 2023/24 no campeonato e mantém os dez pontos, estando no 14.º lugar, à condição e alcançado pelo Estoril.