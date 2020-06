Jovane Cabral bisou já nos descontos da primeira parte e levou o Sporting para o intervalo a vencer o Belenenses por 3-1.

Sporar foi derrubado por Rúben Lima na área dos azuis, o árbitro apontou para a marca dos onze metros e Jovane aproveitou apontar o quarto golo nos últimos três jogos, mas não sem antes permitir a defesa de Koffi numa primeira tentativa. Só que o guarda-redes do Belenenses adiantou-se da linha de golo antes do pontapé do extremo do Sporting e Hélder Malheiro mandou repetir.

Aí, Jovane escolheu o outro lado e atirou colocadíssimo para o 3-1. Indefensável.