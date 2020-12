Logo no recomeço do jogo após o empate do Famalicão aos 89 miutos, Sebastián Coates introduziu a bola na baliza minhota e festejou aquele que seria o 3-2 para o Sporting.

O árbitro não assinalou qualquer ação ilegal do central uruguaio, mas depois de recorrer ao VAR descortinou uma carga, aparentemente sobre o guarda-redes do Famalicão antes do cabeceamento para a baliza.

Veja o lance: