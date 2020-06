O Moreirense venceu no Bessa e chegou aos 33 pontos, dando um passo importante rumo à manutenção. Os cónegos marcaram por Filipe Soares, num lance de muita sorte, e escaparam ao empate já nos descontos.



Carraça atirou o penálti ao poste e Yusupha, na recarga, voltou a acertar no ferro, com uma defesa de Pasinato pelo meio. Os axadrezados vão continuar com 29 pontos.



VÍDEO: o resumo do jogo