O Famalicão venceu na tarde deste domingo o Marítimo, no Funchal, por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um golo de Simon Banza, validado aos 11 minutos com auxílio do vídeo-árbitro, valeu um inédito segundo triunfo consecutivo ao Famalicão nesta edição do campeonato.

A equipa comandada por Rui Pedro Silva chega aos 23 pontos e ao 13.º lugar e ultrapassa no mínimo, ao final da jornada, o Boavista, igualando ainda o Vizela.

O Marítimo é oitavo, com 28 pontos, ficando à espera do resultado do Portimonense (nono com 27 pontos e menos um jogo) ante o Santa Clara, na segunda-feira, para saber se mantém posição.