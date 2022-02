Figura: Paulo Victor

Se o Marítimo-Famalicão terminou com o 0-1 no marcador em muito se deve ao guardião maritimista. Paulo Victor não pôde fazer mais no golo que sofreu, numa fase precoce do jogo, mas depois foi determinante para impedir que o Famalicão levasse da Madeira uma vitória mais expressiva, negando pelo menos dois golos feitos ao adversário, tendo ainda resolvido muitos outros lances de perigo com qualidade.

Momento: Luiz Júnior defende penálti a Joel (45+5m)

Joel Tagueu foi chamado à marca dos 11 metros para cobrar uma grande penalidade, mas atirou algo denunciado, permitindo a defesa a Luiz Júnior, que manteve a vantagem do Famalicão, a que seria registada no final.

Marítimo-Famalicão: o filme da segunda vitória seguida dos famalicenses

OUTROS DESTAQUES

Simón Banza: o avançado dos minhotos criou imensos problemas à defesa madeirense. Esteve incansável na procura do golo. Festejou uma vez e foi o suficiente para valer os três pontos à equipa de Rui Pedro Silva.

Adrián Marín: irrequieto, veloz e objetivo, assim pode resumir-se a exibição do esquerdino espanhol, sempre disponível na pressão alta e a ligar bem o jogo do Famalicão.

Zainadine: terminou o jogo em dificuldades físicas após ter sido instrumental em parar muito jogo ofensivo minhoto, com cortes e interceções providenciais.

China: regresso inglório à titularidade. Teve muito trabalho e acabou por não ser muito feliz, sobretudo na primeira parte. Mas os erros que cometeu também foram causados pela falta de apoio que sentiu por parte de Vidigal.