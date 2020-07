O Vitória de Guimarães venceu por 1-0 em Portimão e ficou a um ponto, provisoriamente, do quinto lugar e do Rio Ave.



Bruno Duarte foi lançado por Ivo Vieira e resolveu o jogo minutos depois, com um belo cabeceamento.



VÍDEO: o resumo da vitória minhota no Algarve