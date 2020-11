Num jogo agressivo, até truculento, a vitória caiu para o lado do FC Porto, mercê de um raro momento artístico na partida: Manafá cruzou, Luis Díaz rematou de forma acrobática e os campeões nacionais agarraram três pontos na casa do Santa Clara.



O jogo teve poucas ocasiões e acabou com quatro remates para o FC Porto (!) e seis para os açorianos.



O FC Porto passa a ter 16 pontos e é, para já, segundo na Liga. O Santa Clara continua com dez.

VÍDEO: o resumo do jogo