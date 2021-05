O Marítimo já tinha assegurado a continuidade na I Liga, após a derrota do Rio Ave contra o FC Porto, e acrescentou um ponto a essas contas ao empatar contra o Vitória de Guimarães, 0-0. Os insulares chegam aos 35 pontos e ficam com mais quatro do que Rio Ave e Farense, as equipas que ocupam as posições no play-off e de descida.



O empate permitiu ao Vitória chegar aos 43 pontos. Os minhotos ficam lado a lado com o Santa Clara no sexto lugar, mas com vantagem no confronto direto.

VÍDEO: o resumo do 0-0 entre Marítimo e Vitória