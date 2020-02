A jornalista Daniela Rodrigues acompanhou a chegada do ex-presidente do Sporting que não quis prestar declarações à entrada para o tribunal de Monsanto.

O antigo líder da juventude leonina também esteve presente no julgamento do ataque à academia de Alcochete.

Fernando Mendes garantiu que, no dia da troca de insultos no Aeroporto da Madeira, antes do ataque à academia, ligou a Bruno de Carvalho para explicar o que aconteceu, mas admite que estava alcoolizado.