Foi nos campos do futebol distrital, alguns deles pelados, ao serviço do Santa Maria, que o avançado português Hugo Vieira apareceu e despontou para uma carreira que, além de Portugal, já passou por seis países no estrangeiro. Inícios que deixaram também um marca no cotovelo que o barcelense de 31 anos mostrou, com brincadeira à mistura. «Levei uns sete pontos, mais três: marquei um golo de chapéu e ganhámos 1-0. Tinha 15 ou 16 anos. Jogos incríveis», recordou, em entrevista ao Maisfutebol.