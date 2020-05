Çalhanoglu chegou numa viatura desportiva de luxo ao Milan, em Itália, onde Paulo Dybala, colega de Cristiano Ronaldo na Juventus, anunciou ter recuperado da covid-19. João Félix testou à covid-19 no Atlético de Madrid, em Espanha. No mesmo país, o Real Madrid e o Barcelona testaram também os respetivos plantéis e equipas técnicas à doença. Esta quarta-feira ficou também marcada, numa retoma progressiva do futebol na Europa, pelo anúncio das datas para o regresso das ligas na Turquia, Sérvia, Bulgária, Croácia e Israel.