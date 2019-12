José Mourinho anunciou emocionado que o seu cão morreu no dia de Natal.

A revelação foi feita na curta entrevista antes do jogo deste Boxing Day, a receção do Tottenham ao Brighton.

«O meu cão morreu. Era da família», afirmou o técnico português visivelmente emocionado no relvado do estádio do Tottenham, recebendo de seguida as condolências dos repórteres de televisão.

Veja o momento: