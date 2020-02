O embate entre o FAR Rabat e o Raja Casablanca, um clássico do futebol marroquino, provocou mais de duas dezenas de feridos, na sequência de incidentes com adeptos, com necessidade de intervenção da polícia.

«Treze pessoas foram detidas por estarem alegadamente implicadas no arremesso de pedras, danos nos bens públicos, posse de armas brancas e tochas, além de violência contra funcionários públicos», indicou a polícia em comunicado.

Os incidentes aconteceram por ocasião do jogo no Estádio Moulay Abdellah, em Rabat, que a equipa da casa venceu por 1-0 num ambiente escaldante.

Ainda de acordo com a polícia, os incidentes provocaram «ferimentos em vários polícias e 22 feridos ligeiros entre os adeptos».

O clássico entre o FAR Rabat e o Raja motiva frequentemente distúrbios entre adeptos, bem como o dérbi entre o Raja e o Wydad, o que levou as autoridades a proibirem as claques após a morte de dois adeptos em 2016, uma medida entretanto revogada.

