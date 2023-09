Vitinha está a fazer um bom início de época no Paris Saint-Germain e as atuações do médio português têm sido elogiadas pela imprensa francesa. Na antevisão do jogo com o Marselha, este domingo, o técnico Luis Enrique acedeu a comentar a influência do ex-portista na equipa.

«O que posso dizer é que ele é muito importante para nós. Tem um papel muito importante. É um jogador internacional e ter assim tantos jogadores internacionais é algo genial", disse o técnico espanhol este sábado.

O PSG está em quinto com oito pontos, menos um do que o Marselha, ao fim de cinco jornadas. O Encontro é importante para as aspirações das duas equipas e surge dias depois da saída do treinador do OM, Marcelino Garcia, na sequência de pressões e ameaças dos adeptos.

Luis Enrique recorda que o Marselha «ainda não perdeu esta época» e que «fez um bom jogo com o Ajax na quinta feira» (3-3 para a Liga Europa) sendo orientado pelo ex-adjunto Pancho Abardonado. E admite que este jogo pode ter uma componente de imprevisibilidade. «Analisámos o Marselha de Marcelino e também a versão de Abardonado, temos de nos adaptar», afirmou.

Seja qual for o momento do PSG, o papel de Mbappé é sempre relevante. Luis Enrique diz que a suposta dependência do capitão é «uma boa preocupação». «Se temos um jogador

que marca 50 golos e que faz 25 passes torna-se tudo mais fácil. O nosso objetivo é que ele possa melhorar e que os companheiros o possam ajudar. Tenho a certeza que os outros jogadores também marcarão muitos golos e farão muitas assistências», afirmou o técnico espanhol.

Outro jogador que ganha importância no PSG é Lucas Hernandez. O defesa internacional francês veio do Bayern de Munique para acrescentar qualidade. Luis Enrique lembra que se trata «de um jogador de alto nível, já conhecido a nível mundial, que sabe bem os papéis que tem na equipa» e, por isso, está «muito feliz com os seus desempenhos até agora».

O PSG recebe o Marselha, que tem outro Vitinha nas suas fileiras – o avançado formado no Sporting de Braga, que já marcou dois golos esta temporada – este domingo à noite.