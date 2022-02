Treinador do Vitória de Guimarães, Pepa declarou que vai à Luz «jogar olhos nos olhos» com o Benfica, na partida que opõe as duas equipas neste domingo, na 24.ª jornada da I Liga.

«Temos 11 jogos pela frente, este é o próximo e, se calhar, não havia jogo melhor para irmos rapidamente para campo, contra uma equipa difícil, que dispensa apresentações, mas nós estamos cá para jogar olhos nos olhos e com capacidade», disse, na antevisão da partida e citado pela Lusa.

O treinador dos minhotos foi questionado sobre o momento do adversário e discordou de que seja negativo.

«O Benfica tem tido oportunidades de golo, mas, quando não marca, tem depois alguns dissabores, o que coloca o jogo em causa. Está longe dos pontos que pretendia, como nós estamos, mas são duas equipas com muita capacidade. Acredito que vão estar as duas no seu melhor, sobretudo nós, em termos competitivos, de rigor e concentração, e que vai ser um grande jogo e acredito que vamos trazer os três pontos.»

O Vitória de Guimarães vem de duas derrotas consecutivas, mas Pepa garante que esta «foi uma semana muito boa, de muita frontalidade». O técnico completou: «Perceber o que de tão mau fizemos nos últimos dois jogos, ter a humildade de saber que o caminho não é aquele e, com união no trabalho, voltar ao que já conseguimos ser, voltar à terra e sermos iguais a nós próprios.»

Questionado sobre se o Vitória de Guimarães pode aproveitar um Benfica com duas caras, Pepa referiu: «O jogo do Benfica com o Boavista [2-2] fez-me lembrar o jogo com o Arouca, da primeira volta, em que estávamos a ganhar 2-0 e a jogar bem e, nos últimos 15 minutos, caiu tudo. O Benfica podia ter feito o 3-0 com o Boavista, não fez, mas temos de nos agarrar a tudo o que o jogo pode dar.»

Pepa admitiu que «é impossível que as eleições no clube passem ao lado», mas que isso não é causa para os últimos resultados.

O Vitória de Guimarães defronta o Benfica neste domingo, no Estádio da Luz, às 18h00.