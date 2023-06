Charles está de regresso ao futebol português para jogar no Vitória de Guimarães, anunciou esta terça-feira o emblema minhoto.

O guarda-redes de 29 anos chega a Guimarães depois de um ano no Chipre, ao serviço do Olympiakos Nicosia, e fica com um contrato válido por duas épocas.

Em 2021/22, Charles tinha estado no Vizela, onde chegou após seis anos ao serviço do Marítimo.

«Estou muito feliz por esta mudança para o Vitória SC. Faltam palavras para descrever a dimensão deste clube. Deixa-me feliz que também associem o meu nome a uma muralha. Com a ajuda dos meus companheiros, espero retribuir a confiança que depositam em mim», disse, aos meios do no Vitória.

«Temos bons guarda-redes e compreendo perfeitamente o carinho que as pessoas têm pelo Bruno Varela. É um excelente guarda-redes, inspiro-me nele. É um grande profissional. Eu venho para acrescentar, para somar, tudo em prol do Vitória», acrescentou.