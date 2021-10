Vitória de Guimarães e Benfica empataram a três golos (3-3) no Estádio D. Afonso Henriques, em encontro referente à 2.ª jornada do Grupo A da Taça da Liga.



Alfa Semedo marcou um autogolo (8m) e Pizzi fez o 0-2 para o Benfica (15m) antes de André André reduzir a desvantagem (21m).



Radonjic colocou novamente a formação encarnada a vencer por dois golos de diferença (28m), Estupiñán fez o 3-2 ainda na primeira parte (45+2m) e Bruno Duarte, já na reta final do encontro (83m), fixou o resultado final.



O V. Guimarães, que bateu o Sp. Covilhã na primeira jornada, lidera o Grupo A com quatro pontos. O Benfica, que fez o sei primeiro jogo, ainda vai defrontar a equipa da Covilhã e segue com três pontos.