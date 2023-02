A empresa que detém o Aston Villa, a V Sports, informou esta noite que alcançou um acordo para comprar 46 por cento da SAD do Vitória de Guimarães.

Para a conclusão do negócio, fica só a faltar a aprovação dos sócios do Vitória, explica o clube inglês, em comunicado.

«A V Sports pretende criar uma sinergia entre os dois clubes, que encoraje a partilha de redes de olheiros por todo o mundo, metodologias no trabalho de formação, melhores práticas e estratégias de desenvolvimento de academias jovens na Europa e em África», lê-se, no documento.

Na mesma nota, de resto, Nassef Sawiris, um dos donos do Villa – o outro é Wes Edens – revelou que este é um acordo que está a ser trabalhado há cerca de dois anos: «As negociações, que decorrem há quase dois anos, evoluíram favoravelmente graças aos passos positivos dados pela direção liderada por António Miguel Cardoso, suja energia e visão têm sido cruciais para finalizar o negócio.»

Por sua vez, António Miguel Cardoso, presidente do emblema minhoto, fala num «momento importante». «Desde a primeira reunião que o senhor Nassef Sawiris demonstrou ser um homem de compromissos sérios e que estaria disponível para ser o parceiro certo, que é o que o Vitória precisa neste momento importante da nossa história», disse.

Aston Villa can confirm the club's holding company, V Sports, has entered into a sale and purchase agreement to acquire 46 per cent of the shares in Portuguese club Vitória Sport Clube.