O futebol brasileiro está de luto pela morte de Renê Weber, aos 59 anos, devido à covid-19. O experiente treinador-adjunto esteve com Paulo Autuori no Botafogo até outubro e foi internado no início de dezembro no Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro.



Renê Weber jogou quatro anos no Vitória de Guimarães (1987 a 1991) e foi adjunto de Paulo Autuori no Benfica (1996/97).

O V. Guimarães foi o único clube que o antigo médio representou fora do país natal, onde vestiu as camisolas do Fluminense, Internacional e América-RJ. Deixou de jogar em 1993 e pouco depois iniciou-se como treinador. Enquanto adjunto, passou por alguns dos maiores clubes canarinhos: Cruzeiro, Flamengo, Internacional, Vasco da Gama, Botafogo, Grêmio, entre outros.

Orientou também outros clubes enquanto treinador principal, tendo orientado igualmente a seleção brasileira que chegou às meias-finais do Mundial sub-20 em 2005 na Holanda.