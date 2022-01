André André está infetado com covid-19, informou o Vitória.



De acordo com os minhotos, o médio testou positivo num teste antigénio e confirmou o resultado num teste PCR. O jogador de 32 anos já se encontra a cumprir isolamento.



André André vai, assim, falhar a visita do Vitória a Vizela.



Lembre-se que recentemente Bruno Varela, Jorge Fernandes, Tiago Silva, Sílvio e André Almeida estiveram infetados com covid-19.