Florent admitiu esta quinta-feira ter ficado surpreendido com os três casos de infeção pelo novoc coronavírus registados no plantel do Vitória de Guimarães.

Aos jornalistas, o lateral-esquerdo dos vimaranenses disse que foi os resultados foram uma surpresa, até porque os jogadores em questão estão assintomáticos.

«Não sentimos choque, mas surpresa. Os jogadores infetados não têm um sintoma. Eles fizeram outro teste e estamos à espera dos resultados. Fiquei surpreendido, porque toda a gente está com saúde e a cumprir as regras. Acontece, mas é estranho que algum de nós tenha sido afetado», afirmou, citado pela Lusa.

«Podem ter sido infetados no elevador, quando iam para casa. Em qualquer lado, qualquer um de nós está sujeito a ser infetado», prosseguiu.

Florent revelou que o plantel às ordens de Ivo Vieira deve começar a trabalhar em grupo na próxima semana: «Se tudo correr] normalmente, na próxima semana vamos começar os treinos em grupo. Estamos à espera dos últimos testes para termos a certeza de que toda gente está com saúde.»