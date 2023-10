Foi uma estreia triunfante de Álvaro Pacheco, o novo conquistador do Vitória de Guimarães. A formação vitoriana marcou em momentos chave: a abrir e a fechar o primeiro tempo, com dois golos de João Mendes, e fez o terceiro (Bruno Gaspar) quando os famalicenses, depois de reduzir para 1-2 por Otávio, tentavam tudo para chegar à igualdade.

O Famalicão ficou em choque com o golo madrugador e só conseguiu reagir na segunda metade. Contudo, faltou a eficácia e o pragmatismo que o Vitória teve, perdendo pela primeira vez em casa e sofrendo metade dos golos que havia sofrido nas primeiras sete jornadas.

Famalicenses com muitas mexidas

João Pedro Sousa mudou quase meia equipa em relação ao encontro com o Boavista. Saíram Martin, Justin de Haas, Aranda, Chiquinho e Cádiz, estes dois últimos por castigo, e entraram Riccileli, Nathan, Puma Rodriguez, Afonso Rodrigues e Henrique Araújo. Já o estreante Álvaro Pacheco ia fazer apenas uma alteração em relação ao onze que defrontou o Estoril, contudo André André lesionou-se durante o aquecimento e foi substituído Tomás Handel.

O novo técnico, que manteve o sistema tático utilizado por Paulo Turra na última partida, não podia pedir melhor início. O cronómetro marcava apenas 20 segundos quando João Mendes fazia balançar as redes famalicenses. Numa rápida recuperação de bola do Vitória, André Silva tabelou com Jota e rematou para defesa de recurso de Luiz Júnior – estava tapado por Riccieli – e, na recarga, João Mendes a fazer o primeiro.

O Famalicão sentiu muito o golo madrugador e não conseguiu reagir. Os passes não saíam bem, perdiam os duelos e facilmente eram desarmados pelos adversários. Afonso Rodrigues, pela primeira vez titular esta temporada, era o mais inconformado. Os vitorianos geriam bem os tempos do jogo e aproveitavam a subida no terreno dos locais para tentar o contra-golpe.

Numa recuperação de bola, já nos descontos do primeiro tempo, o Vitória de Guimarães chegou ao segundo golo. Jota roubou o esférico a Liimatta, foi por ali fora e assistiu João Mendes, que disparou uma bomba para golo. Que golaço!

Vitória mais pragmático

João Pedro Sousa insatisfeito com o rendimento da equipa, deixou Liimatta e Lacoux no balneário e lançou Aranda e Gustavo Assunção para a segunda metade. E que entrada teve o Famalicão. Henrique Araújo, após canto, cabeceou para magnífica estirada de Varela a impedir o golo. Pouco depois, o avançado famalicense foi carregado em falta na área por Manu e Artur Soares Dias assinalou de pronto a grande penalidade. Na conversão, Zaydou denunciou muito o remate e Bruno Varela não foi em cantigas e defendeu.

Grande oportunidade desperdiçada, mas os famalicenses não desanimaram e continuaram em busca do golo, que acabou por surgir de bola parada. Canto apontado à esquerda, Henrique Araújo a cabecear à trave e Otávio, na recarga, a cabecear para dentro. Acreditavam os adeptos que ainda era possível chegar, pelo menos, à igualdade.

Depois veio a paragem para hidratação, que parece ter dado força ao Vitória de Guimarães. Numa jogada de envolvência, o esférico sobrou para Bruno Gaspar que, na direita, rematou cruzado para golo. Rude golpe para as aspirações famalicenses que de tudo faziam para chegar à igualdade.

Ainda assim, o Famalicão podia ter reduzido novamente. Após canto, Afonso Rodrigues saltou mais alto do que todos e cabeceou ao poste. Os locais não desistiam e Aranda ainda tentou, por duas vezes, de longe, mas em ambos os remates, Varela levou a melhor. Estava consumado o primeiro triunfo da Era Álvaro Pacheco.