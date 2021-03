O treinador do Vitória de Guimarães, João Henriques, defendeu esta segunda-feira que os vimaranenses têm capacidade para triunfar no reduto do Sp. Braga, no jogo desta terça-feira da 22.ª jornada da Liga.

Em conferência de imprensa, o técnico defendeu que a sua equipa está agora mais capaz de bater o rival minhoto do que na primeira volta, quando perderam por 1-0 a jogar em casa.

«Hoje estamos mais capazes de defrontar um Sp. Braga forte. Um jogo destes é sempre de ‘tripla’, mas aposto claramente no ‘dois' [triunfo vitoriano], porque estou muito confiante de que a nossa equipa vai dar a resposta que queremos, com pragmatismo para alcançar o resultado», começou por dizer, citado pela Lusa.

Apesar da confiança, Henriques reconhece que os bracarenses são uma equipa «mais sólida», uma vez que mantêm uma base de jogadores de há muitos anos». O treinador reconheceu o carácter «especial» do embate e diz que atletas como André André têm passado a mensagem sobre a importância do dérbi.

«O capitão [André André] e mesmo os jogadores portugueses mais jovens vão passando a mensagem diariamente. Neste jogo, queremos colocar a ansiedade no sítio certo. Queremos que ela seja positiva e não negativa, afetando o rendimento dos jogadores. É um trabalho diário», disse.

O último jogo do Vitória data do dia 26 de fevereiro, frente ao Boavista, e João Henriques admite que esse intervalo longo não é benéfico: «Esta paragem foi benéfica para [o Sporting de Braga] ter tempo para recuperar índices fisiológicos. [Para nós], era mais benéfico termos uma semana normal, com quatro ou cinco dias entre os jogos. [A pausa] quebrou-nos o ritmo. Mas não nos vamos queixar da questão física, obviamente. Vamos estar preparados da mesma forma.»

O Vitória de Guimarães defronta o Sp. Braga esta terça-feira, a partir das 21h45, num jogo em que já poderá contar com o recuperado Ricardo Quaresma, revelou o técnico.