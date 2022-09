O Vitória de Guimarães renovou contrato com Tounkara até 30 de junho de 2025, anunciou o clube da Liga. O jogador francês, de 20 anos, aceitou prolongar o contrato que terminava em junho de 2023, depois de se ter estreado pela equipa principal a 3 de setembro, no clássico minhoto com o Sporting de Braga (derrota por 1-0).

Na última sexta-feira, de resto, cumpriu o primeiro jogo a titular, na vitória por 1-0 perante o Santa Clara, para a sexta ronda.

Formado no Drancy, o atleta natural de Paris rumou ao clube minhoto no verão de 2020, tendo apontado um golo em 34 desafios pela equipa B, da Liga 3, e disputado 20 jogos pela extinta equipa sub-23 nas temporadas 2020/21 e 2021/22.

«Só me dá vontade de crescer ainda mais e lutar muito pelo Vitória. Este é um clube com uma ligação muito forte à formação. Quando somos chamados à equipa principal, a oportunidade pode surgir desde que trabalhemos muito», disse ao site do clube.