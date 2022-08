José Eduardo Viamonte assumiu os cargos de vice-presidente do Vitória de Guimarães e ainda de administrador da SAD vitoriana, substituindo Diogo Leite Ribeiro, que anunciou publicamente a demissão na quinta-feira.

Diretor executivo para as áreas comercial, da comunicação e do ‘marketing’ desde março de 2022, na sequência da vitória da lista encabeçada por António Miguel Cardoso nas eleições de 5 de março, José Eduardo Viamonte vai ser cooptado para ambos os cargos em «assembleias gerais futuras» quer do clube, quer da SAD, acrescenta o comunicado do Vitória SC.