Clinton Udeh foi anunciado como reforço do Vitória de Guimarães esta segunda-feira.

O extremo nigeriano de 21 anos estava livre no mercado, depois de ter rescindido com os brasileiros do Londrina, onde fez a sua formação, e assinou contrato com o clube minhoto até 2026.

Udeh subiu à equipa principal do Londrina na época passada, tendo realizado 29 jogos e feito quatro golos e uma assistência.