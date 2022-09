O V. Guimarães parte para a 6.ª jornada da Liga fortemente condicionado por lesões. Miguel Maga, Bruno Gaspar, Jorge Fernandes (todos defesas), o médio Tomás Handel e o avançado André Silva são baixas confirmadas para o duelo desta sexta-feira com o Santa Clara, mas Moreno garantiu que os minhotos vão apresentar-se fortes.

«Não há nenhum atleta que possamos recuperar para amanhã [sexta-feira]. Vamo-nos apresentar com um ‘onze’ muito competitivo. Não nos vamos agarrar a isso. Sei da importância do jogo. Quero ganhar o jogo com os atletas que apresentarmos em campo», frisou, na antevisão ao desafio marcado para as 20h15.

O V. Guimarães vem de uma sequência de maus resultados e o técnico dos minhotos vincou que é preciso evitar a ansiedade. «Há momentos em que vamos assumir o jogo e outros em que estaremos com bloco baixo. Mesmo vindo de três derrotas, temos a oportunidade de ganhar. Antes de ganhar, queremos jogar bem. Jogando bem, acreditamos que estamos muito mais perto da vitória», acrescentou, falando depois sobre o adversário.

«O plantel sofreu uma reformulação grande. Constroem muitas vezes com três jogadores. O Santa Clara está muito bem orientado, tem jogadores muito interessantes, mas queremos ganhar com os atletas disponíveis», disse.

Moreno, recorde-se, não vai poder estar no banco devido à expulsão no dérbi com o Sp. Braga no fim de semana passado. O treinador do Vitória reconheceu ter-se excedido e prometeu rever o comportamento no banco.

«Não vou estar no banco por um comportamento desajustado em Braga. Tenho humildade para o reconhecer. A responsabilidade do cargo que ocupo neste momento obriga-me a ter mais ponderação: uma ponderação mais gestual do que verbal», disse sem prometer no entanto que não voltará a ter reações mais intempestivas.