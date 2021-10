O guarda-redes do Vitória de Guimarães, Bruno Varela ,em declarações na SportTV após a derrota frente ao Sporting (1-0), em jogo da décima jornada da Liga:

«Primeiramente agradecer aos adeptos presentes pelo apoio que nos deram durante o jogo. Viemos aqui discutir o jogo pelo jogo, já o tínhamos feito contra o Benfica. Na primeira parte não estivemos tão bem, mas melhorámos e tivemos oportunidades para fazer pelo menos um golo. O empate era o mais justo. O nosso objetivo é continuar a crescer.

O Sporting superiorizou-se em alguns aspetos e em algumas alturas. Por vezes não conseguimos impor o nosso futebol, também devido ao cansaço. Na segunda parte conseguimos melhorar, estivemos mais à nossa imagem.

[Mais um golo de Coates] Já sabíamos que o Sporting é forte nas bolas paradas, já com o Besiktas fizeram golos assim. Neste golo houve mérito, foi uma boa batida do Sarabia, o Paulinho desviou… há que dar mérito, estávamos preparados. O Coates no jogo aéreo é muito forte.»