Onze jogadores de nove clubes diferentes, com o Vitória de Guimarães em maior representação na equipa ideal da 12.ª jornada da I Liga, feita pelo somatório das pontuações atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e do SofaScore.

Ricardo Quaresma e Marcus Edwards, nas duas alas ofensivas, representam os minhotos, que encerram a ronda na quinta-feira com um triunfo sobre o Nacional, por 3-1, no Estádio D. Afonso Henriques.

Babacar Niasse (Tondela), é o homem da baliza. Talocha (Gil Vicente), Fábio Cardoso (Santa Clara), Zainadine (Marítmo), Tiago Esgaio (Belenenses SAD) compõem a defesa. No meio-campo, além dos homens do Vitória, estão Matheus Nunes (Sporting) e Sérgio Oliveira (FC Porto). Na frente de ataque, Beto (Portimonense) e Douglas Tanque (Paços de Ferreira).