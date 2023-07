A Primeira Câmara do Comité de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA (CFCB) deu luz verde para a participação de seis clubes nas competições europeias em 2023/24.

Entre eles estão o V. Guimarães e o Aston Villa, que estavam sob investigação devido à ligação entre os dois emblemas através do fundo V Sports, que detém o clube da Premier League e tinha anunciado a aquisição de 46 por cento do capital da SAD minhota.

De acordo com o artigo 5 dos Regulamentos das Competições de Clubes da UEFA, nenhum clube participante nas provas internacionais continentais pode deter, ser membro ou negociar ações de outro emblema que seja também participante de uma competição europeia, estando também de estar envolvido em decisões de qualquer natureza nele.

Nesse sentido, para evitar incompatibilidades, o fundo V Sports, já depois da publicação do novo regulamento da UEFA, anunciou ter reduzido a participação na SAD vimaranense para 29 por cento, recuou no investimento anunciado de 2 milhões de euros em infraestruturas e os empresários Nassef Sawiris e Wesley Edens, donos da organização, deixaram de pertencente ao conselho de administração.

«Depois da implementação de significativas alterações por parte dos clubes e dos seus investidores comuns, a Primeira Câmara do CFCB aceitou a admissão dos clubes mencionados nas competições de clubes da UEFA para a época 2023/24», pode ler-se na decisão publicada nesta sexta-feira.

Recorde-se que o V. Guimarães e o Aston Villa apuraram-se para a Liga Conferência.

Em investigação estavam ainda as ligações do Brighton & Hove Albion (Inglaterra) ao Sain-Gilloise (Bélgica) e do Milan (Itália) ao Toulouse (França).