O fundo V Sports anunciou esta quinta-feira que reduziu a participação na SAD do Vitória de Guimarães para 29 por cento, através da transferência de 17 por cento das ações para o emblema vimaranense.

Além disso, os donos da organização, os empresários Nassef Sawiris e Wesley Edens, deixam de estar integrados no conselho de administração da sociedade, algo que havia sido aprovado no mês passado, maio.

Esta decisão, lê-se no comunicado do Vitória, surge «de forma a cumprir com todas as determinações da UEFA e assegurar a independência de ambas as sociedades desportivas: a do clube de Guimarães e a do Aston Villa.

Isto porque o fundo V Sports, refira-se, também é dono da equipa de Birmingham, que milita atualmente na primeira divisão do futebol inglês.

O comunicado publicado pelo Vitória de Guimarães:

«O fundo V Sports anunciou nesta quinta-feira que reduziu a sua participação na Vitória Sport Clube – Futebol SAD para 29% através da transferência de 17% de ações novamente para o Vitória Sport Clube.

Igualmente, a V Sports deixou de ter qualquer representante na administração da SAD, de forma a cumprir com todas as determinações da UEFA e assegurar a independência de ambas as sociedades desportivas: Vitória Sport Clube – Futebol SAD e Aston Villa FC.

Esta sexta-feira serão prestados, da parte do Vitória Sport Clube, todos os esclarecimentos necessários relativamente a esta matéria.»