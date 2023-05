Os donos da V Sports, Nassef Sawiris e Wesley Edens, foram eleitos na terça-feira à noite para o conselho de administração da SAD do Vitória de Guimarães.

Os dois multimilionários foram eleitos na assembleia geral da sociedade, eles que vão ocupar as duas vagas destinadas ao fundo que recentemente adquiriu 46 por cento da SAD vitoriana por 5,5 milhões de euros.

Essa compra, aliás, já foi aprovada pelos sócios também em assembleia geral, no passado dia 3 de março.

Nassef Sawiris e Wesley Edens são assim os dois mais recentes elementos do conselho de administração da SAD do Vitória, que conta ainda com o presidente, António Miguel Cardoso, e com os vice-presidentes Nuno Leite e José Eduardo Viamonte.

A empresa dos dois sócios, a V Sports, detém ainda o Aston Villa, da Premier League. Saiba mais sobre Sawiris e Edens.