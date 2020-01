O Vitória de Setúbal está a ponderar pedir o adiamento do jogo com o Sporting, marcado para sabado, às 20h30, no Bonfim. Oitenta por cento do plantel sadino está a contas com um surto gripal.

Segundo explicou fonte dos sadinos ao Maisfutebol, o primeiro elemento da equipa a apresentar sinais de gripe foi Brian Mansilla, ainda na antecâmara da visita a Famalicão, no passado domingo.

Segunda-feira o plantel folgou e na terça-feira, dia do regresso aos treinos, os titulares fizeram trabalho de ginásio, sendo que muitos jogadores já não conseguiram trabalhar normalmente. A sessão de trabalho desta quarta-feira estava marcada para as 17h00, mas acabou por não se realizar.

O pedido de adiamento do jogo com o Sporting está nesta altura a ser fortemente equacionado e caso a maioria dos jogadores não apresente melhorias nesta quinta-feira, a SAD do Vitória vai procurar sensibilizar a Liga e o Sporting no sentido de adiar a realização da partida referente à 16.ª jornada.