O Vitória de Setúbal confirmou, na tarde deste domingo, o regresso à Liga 3. Na visita ao União de Santarém, o nulo foi suficiente para os sadinos garantirem, pelo menos, o regresso ao terceiro escalão.

Para tal desfecho contribuiu o resultado na outra partida da Série 2, na qual os açorianos do Lusitânia triunfaram, por 0-1, no reduto do Moncarapachense.

Assim, o Vitória de Setúbal é líder, com 10 pontos, seguido pelo Lusitânia (9). A duas jornadas do fim da série, o União de Santarém leva quatro pontos, enquanto o Moncarapachense apenas encaixou derrotas.

No próximo fim de semana, o Vitória visita o Moncarapachense. Por sua vez, o Lusitânia joga em Santarém, pelo que os açorianos poderão selar a promoção.

Na última ronda há Lusitânia-Vitória de Setúbal. Importa recordar que o líder de cada série disputará a final do Campeonato de Portugal.

Entretanto, em Setúbal, a noite promete ser longa.

A norte, tudo por decidir

Na Série 1, Limianos, São João de Ver e Amarante seguem empatados, a sete pontos. Na tarde deste domingo, o Amarante venceu o Pevidém (2-0), enquanto o São João de Ver levou a melhor na receção ao Limianos (2-1).

No fundo do grupo permanece o Pevidém, com um ponto.

Na penúltima ronda, o Limianos recebe o Amarante. Por sua vez, o São de Ver recebe o Pevidém.

A 1 de junho, o São João de Ver visita o Amarante. Em Pevidém, o Limianos estará de ouvido no embate entre os «rivais».