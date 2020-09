O Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Vitória de Setúbal, Cândido Casimiro, anunciou que vai marcar eleições para os órgãos sociais do clube.

A decisão decorre das cartas de renúncia aos cargos apresentadas pelos elementos da atual direção, presidida por Paulo Gomes.

«Vimos comunicar que foram aceites os pedidos de renúncia. Vamos convocar a Assembleia Geral eleitoral com vista à eleição de associados para todos os órgãos sociais, a qual decorrerá 30 dias após a publicação da convocatória no ‘site’ do clube, o que vai ocorrer de imediato», informou Cândido Casimiro em comunicado publicado no sítio oficial do clube.

O presidente da mesa da Assembleia Geral apelou, ainda, a «uma solução diretiva, onde cabem todos os vitorianos que possam contribuir para a apresentação de uma desejável candidatura forte, estruturada e com soluções para os graves problemas que o clube enfrenta».

Para isso convocou uma reunião com as cinco listas concorrentes às eleições de janeiro de 2020.

Depois de o emblema sadino não ter cumprido os requisitos necessários para a inscrição nos campeonatos profissionais, o clube pretende deliberar «sobre a aceitação da doação de terrenos feitos pela Câmara Municipal de Setúbal», de forma a «garantir o pagamento de dividas fiscais da SAD».