Giorgi Makaridze foi substituído já perto do intervalo jogo entre o V. Setúbal e o Rio Ave.

O guarda-redes dos sadinos já tinha sido assistido na primeira parte e acabou por não reentrar após ser visto pela equipa médica da equipa da casa numa segunda vez.

A razão para a saída do georgiano, que não apresentava queixas em qualquer zona específica do corpo, não ficou clara, mas no final do jogo fonte do V. Setúbal esclareceu ter-se tratado de uma indisposição.

Julio Velázquez acabou por estrear o guarda-redes brasileiro Lucas Paes, que poderá ser chamado ao onze na próxima semana quando os sadinos se deslocarem ao terreno do V. Guimarães. É que Makaridze viu o cartão amarelo na sequência de um penálti sobre Taremi e está fora do próximo jogo devido a castigo.