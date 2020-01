Vítor Hugo Valente, presidente do V. Setúbal, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Bonfim após o jogo com o Sporting. O dirigente disse que Frederico Varandas foi «prepotente» e anunciou um corte de relações com o clube leonino:

«Quero publicamente deixar bem vincado um grande agradecimento aos nossos jogadores, que foram obrigados a ir a jogo em condições lamentáveis: dores musculares, dificuldades respiratórias. Ainda assim, porque o Vitória nunca falta a um jogo, ofereceram-se para vir defender este emblema. Foram para nós uns heróis. Este clube nunca irá esquecê-los.

Saímos daqui vencedores, pela forma como os nossos adeptos reagiram.

Esta situação, desde logo pela atitude plasmada na proposta que o Sporting apresentou, deixou-nos combalidos pela falta de respeito por esta instituição.

A proposta que o Sporting apresentou não é digna. A atitude do Sporting e do seu presidente, de querer ganhar três pontinhos contra estes jogadores, que sabem Deus como se mexeram, não é digna.

Como se não bastasse, a atitude prepotente e de grande má educação com que o presidente do Sporting se apresentou no camarote. Foi provocador e fez-me dizer-lhe, que sou uma pessoa calma, na cara tudo o que ele tinha de ouvir.

Esta atitude provocatória, a somar à proposta que fizeram faz com que a partir de hoje, enquanto este presidente lá estiver, o Vitória não mantém relações institucionais com o Sporting.

Na sequência da atitude de prepotência de ontem, a colocar em causa a alegação que demonstrámos à Liga, não é digno de uma instituição como aquela. (…) Quem nos trata assim aqui é persona non grata.»