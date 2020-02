Júlio Velázquez, treinador do V. Setúbal, depois da derrota diante do Gil Vicente, no Estádio do Bonfim, no jogo de abertura da 21.ª jornada da Liga:

- Perder e ganhar depende de muitos factores. A primeira parte foi muito fraca, sobretudo da nossa parte. Com bola jogamos de forma muito lenta e previsível. Entrámos melhor na segunda parte, conseguimos ser mais agressivos com bola. Fomos mais compactos, estivemos mais perto da baliza adversária, mas sofremos um grande golo. Depois conseguimos finalmente chegar ao golo e, pelo que fizemos, penso que o normal seria o empate. Tivemos vários lances, a situação de Ghilas e outras claras para no mínimo empatar o jogo. Com o resultado adverso é complicado tantas paragens. Fico chateado, mas não gostei das sucessivas interrupções. É impossível jogar assim. Não foi por isso que perdemos, mas não gostei. Eles tiveram duas oportunidades e fizeram dois golos, mas o futebol é assim. O problema foi a primeira parte ter sido muito fraca. Acordámos muito tarde. Amanhã voltamos a treinar, depois há a recuperação e temos de olhar já para o próximo jogo.