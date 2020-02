Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, depois do triunfo sobre o V. Setúbal (2-1), no Estádio do Bonfim, no jogo que abriu a 21.ª jornada da Liga:

[Depois da derrota com o Moreirense, empate em Braga e vitória no Bonfim. Boa reação?]

- A derrota com o Moreirense não foi uma situação normal, sabíamos isso, mas tínhamos de mostrar para fora que tinha sido um acidente. Esta vitória é importantíssima porque foi sobre um adversário direto, porque foi fora de casa e frente a um adversário que tem feito um excelente campeonato. Fizemos uma excelente primeira parte, controlámos, tranquilamente e com alguma qualidade. Na segunda parte entramos com mais dificuldades em controlar as marcações, mas assim que conseguimos, o Setúbal sentiu muitas dificuldades em criar situações. Conseguiu marcar um golo num lance que me deixa muitas dúvidas. Sofremos bastante, demos o controlo de jogo ao Setúbal que jogou mais direto, mas o nosso guarda-redes não fez nenhuma defesa. O que fica deste jogo foi realmente o resultado. Duas saídas fora, a Braga e a Setúbal, em que conseguimos quatro pontos, o que é manifestamente importante para os nossos objetivos. Este é um ano zero para o Gil e se conseguimos manter-nos na primeira Liga, que ainda não está garantido, será absolutamente fantástico

[Pela experiência que tem, 30 pontos chegam?]

- Confesso com toda a sinceridade, com todos estes anos que tenho de futebol, raramente consigo fazer contas aos pontos que são precisos. Já ouvi colegas dizer que 33 chegavam, que 34 era garantido, mas, dou a minha palavra, que nunca fiz essas contas. Estamos com uma margem confortável, mas sei que o futebol é muito imprevisível. Lembro-me que aqui há uns anos o Arouca precisava de um milagre e aconteceu na última jornada. Eu como já subi o União da Madeira no último minuto do jogo de um campeonato com 22 equipas… Subimos com um golo noutro campo, do Freamunde. Vamos tentar somar mais pontos no próximo jogo e vamos à procura da tranquilidade.