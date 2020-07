O treinador do Vitória de Setúbal, Lito Vidigal, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Sporting, em Alvalade, para a 33.ª jornada da Liga 2019/20. Os sadinos garantiram um ponto precioso para a fuga à despromoção, estão empatados com o Tondela com 31 pontos, têm vantagem sobre os beirões em caso de empate e somam mais um ponto que o Portimonense:

Falta uma jornada, mas não saio mais aliviado. Se pensar assim, podemos cometer algum erro. Nós estamos a trabalhar há poucos dias no Vitória, nos jogos anteriores não conseguimos pontuar, mas senti que a equipa cresceu. Mais organizada, solidária e estável mentalmente, isso é muito importante nesta fase. Crescemos muito em muito pouco tempo. Foi um resultado importante para nos, abraçámos o projeto num momento muito crítico e temos mais um jogo para disputar. Mas dependemos de nós para manter o Vitória na Liga. Sabia que íamos decidir na última jornada. Foi um ato de coragem, como disse o treinador do Sporting, mas é responsabilidade. O clube tem uma história enorme, tremenda, passa por dificuldades, mas a história mantém-se e por causa de uma cidade que me acolheu sempre bem. Vim para dar tudo, junto com estes jogadores.

Vários jogadores necessitaram de assistência, isso foi estratégico para impor um ritmo baixo?

«Jogámos contra um grande clube, uma grande equipa e jogadores de alto nível. Fomos competitivos e nalguns momentos não jogámos o que queríamos, mas o Sporting também não. Tínhamos como objetivo levar ponto de Alvalade. Noutras circunstancia podíamos ter jogado de modo diferente. Já viemos aqui noutros momentos. O nosso momento é difícil, é duro. É muito difícil andar a jogar com estas dificuldades, se conseguir os pontos que pretendemos.»

Esta confusão com o Desp. Aves [joga com Portimonense na última jornada] tem implicações diretas, sentem uma pressão diferente pelo que se passa?

«Não há uma pressão diferente, mas não é boa para o nosso futebol. Vamos jogar a última jornada e muitas equipas dependem desse último resultado. Fico triste pelo Aves estar a passar por este momento. o Aves venceu uma Taça de Portugal há pouco tempo. Mas quem dirige tem responsabilidades. Não é bom para nós vivermos este momento. queremos que haja sempre igualdade de oportunidades.»