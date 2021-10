António Pereira, treinador do V. Setúbal, em declarações no final da derrota (2-0) com o Vizela, no Bonfim, em jogo da Taça de Portugal:

«Fizemos uma primeira parte horrível. Não foi a equipa do Vitória que costuma ser. Uma das coisas que pedi aos jogadores foi que respeitassem a camisola do Vitória e o seu historial. Falhámos passes infantis, o que é normal em jogadores com pouca experiência, mas na primeira parte devíamos ter feito melhor.

Na segunda parte, aí sim, o futebol do Vitória esteve mais de acordo com o que a equipa consegue fazer. Foi um jogo entretido e divertido para quem viu, não para mim. Mas não vou contestar o resultado, o Vizela fez dois golos, ganhou bem. Nós criámos duas ou três oportunidades para marcar no fim, não conseguimos, parabéns ao Vizela.

Uma das primeiras coisas que disse quando cheguei foi que assinei pelo que o Vitória é no futebol português. Há coisas neste clube que não se veem em mais lado nenhum. Esta massa associativa é diferente de todas as outras, são muito exigentes, mas são amigos de nós. Viu-se quando sofremos o primeiro golo como eles aplaudiram, viu-se no fim como aplaudiram, estiveram sempre ao nosso lado e esperamos todos juntos honrar os pergaminhos do Vitória.»