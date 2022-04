Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na conferência de imprensa após perder frente ao FC Porto (4-2) em jogo da 32.ª jornada da Liga:

«O FC Porto fez dois golos em dois erros nossos. Entrámos bem, com uma mentalidade forte. Fomos competitivos. Mas fizemos dois erros. A reação da equipa foi fantástica. Tivemos uma coragem muito grande. Enfrentámos olhos nos olhos o FC Porto e discutimos o jogo. O 2-2 não aconteceu por acaso. Sabíamos que era importante conter a reação do FC Porto, mas infelizmente sofremos o terceiro golo logo de seguida. Tentámos manter a nossa pressão sem bola e com bola. O FC Porto tentou esticar o jogo e isso é mérito pelo que fizemos. Penso que devíamos sair daqui com pontos. Não o conseguimos. Vai ser essa coragem que nos vai fazer atingir os nossos objetivos.»

«Acredito mesmo na permanência. Quem vê o Vizela a jogar, vê uma equipa com identidade muito própria. Viemos aqui e jogámos a nossa ideia frente a uma equipa que vai ser campeã. Esta equipa há 36 anos que não estava na I Liga. Muitos jogadores há um ano e meio estavam a jogar no Campeonato de Portugal. Para o ano vamos ser uma equipa muito mais forte e mais competitiva.»

«Hoje soubemos lidar com a adversidade, soubemos controlar o FC Porto. Passei para lá para dentro que independentemente das incidências tínhamos de ser Vizela, mostrar a nossa essência e agarrar-nos àquilo que treinamos todos os dias e que é a nossa identidade.»

[Sobre a saída de Claudemir] «Ele sentiu um desconforto na coxa. Estamos no fim do campeonato e temos de gerir. Espero que não seja nada, se for, é mais um jogador que não joga mais esta época.»

[Sobre o erro do guarda-redes Pedro Silva] «Ele é um talento. Tem um potencial muito grande. São pequenos erros que ele tem de saber ultrapassar. Ele tem de se inserir no coletivo. Não pode andar só no mundo dele. Isto tem de o preparar para o próximo jogo. Crescemos com erros.»

«Não saí em paz deste jogo. Estou aqui com uma azia do caraças. Estou triste. Tenho de saber lidar com a minha azia.»